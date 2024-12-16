Бывший тренер «Спартака» рассказал, каких игроков нужно продавать

Тренер Гладилин: футболиста нужно продавать, если его что-то не устраивает

Экс-тренер клуба «Спартак» Валерий Гладилин рассказал, кого из футболистов следует отдать в аренду, а с кем можно попрощаться во время зимнего трансферного окна, сообщает Metaratings.ru .

В первой половине сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков, отмечается в сообщении.

По словам Гладилина, тех, кто не имеет игровой практики, лучше отдать в аренду, поскольку мест в основном составе нет, а ребятам нужно практиковаться, чтобы расти в будущем.

Но одно дело — отдать в аренду, а другое — попрощаться.

«Тех, у кого уже нет желания, или по каким-то причинам что-то не устраивает, надо продавать», — сказал экс-тренер. Никаких конкретных имен он не назвал.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выставил на трансфер сразу восемь футболистов, отмечается в сообщении.