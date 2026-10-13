Бывший футболист ЦСКА Масалитин заявил, что «Спартак» мог бы заменить Барко
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Спартак» способен играть без Эсекьеля Барко, изменив схему, сообщает Metaratings.ru.
Масалитин оценил роль аргентинского полузащитника после продления его контракта с клубом.
«Понятно, что без лидера команде тяжело проявлять свои лучшие качества. Барко очень качественно выполняет свою роль. Он тащит мячи, разыгрывает, обостряет и очень хорошо подходит „Спартаку“ при этой схеме. Но незаменимых игроков нет. Его спокойно могли бы заменить. Да, он играет остро, неординарно, любит оставаться один в один и обыгрывать. Но можно было бы немного поменять схему, и „Спартак“ спокойно играл бы. Если руководство „Спартака“ решило, что с Барко надо продлевать контракт, значит, посчитало это правильным. Другой вопрос — на каких условиях это было сделано», — сказал футболист.
Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. Он провел 80 матчей, забил 23 гола и отдал 19 результативных передач. В сезоне-2025/26 полузащитник вместе с командой выиграл Кубок России.
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