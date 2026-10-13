Бывший футболист ЦСКА Масалитин заявил, что «Спартак» мог бы заменить Барко

Масалитин оценил роль аргентинского полузащитника после продления его контракта с клубом.

«Понятно, что без лидера команде тяжело проявлять свои лучшие качества. Барко очень качественно выполняет свою роль. Он тащит мячи, разыгрывает, обостряет и очень хорошо подходит „Спартаку“ при этой схеме. Но незаменимых игроков нет. Его спокойно могли бы заменить. Да, он играет остро, неординарно, любит оставаться один в один и обыгрывать. Но можно было бы немного поменять схему, и „Спартак“ спокойно играл бы. Если руководство „Спартака“ решило, что с Барко надо продлевать контракт, значит, посчитало это правильным. Другой вопрос — на каких условиях это было сделано», — сказал футболист.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. Он провел 80 матчей, забил 23 гола и отдал 19 результативных передач. В сезоне-2025/26 полузащитник вместе с командой выиграл Кубок России.

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