«Было важно не потеряться»: президент Федерации дзюдо рассказал о своем пути

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин заявил, что каждый тренер должен быть педагогом, но любовь к ученикам не отменяет строгой дисциплины, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Необходима интеллектуальная диктатура тренера. Хотя спортсмен всегда в центре внимания, он на пьедестале, в соцсетях, тренер — главная фигура. И ему надо сделать так, чтобы не давать этого чувствовать спортсмену. Надо уметь уходить в тень, идти на самопожертвование. Управлять спортсменом незаметно для него, подталкивать в правильном направлении», — сказал Рахлин.

По его словам, среди молодых тренеров сегодня много очень прагматичных людей, им не помешает некая «сумасшедшинка»: тренер должен быть и актером, чтобы залезть ученику под кожу.

Рассказывая о выборе своего пути и поступлении в Педагогический университет имени Герцена, он отметил, что в 1994 шла борьба за выживание: «было важно не потеряться». Этот вуз стал для Рахлина первым шагом в карьере.

