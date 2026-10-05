Булыкин спрогнозировал непростой матч России против Нигерии

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что неуступчивость сборной Нигерии осложнит задачу российской команде в предстоящем матче, сообщает NEWS.ru .

Команды России и Нигерии сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Булыкин призвал подопечных Валерия Карпина порадовать болельщиков хорошей игрой.

«Африканские команды выделяются физическими данными, борьбой и неуступчивостью. Легко точно не будет. Какой бы ни был состав на матч, нужно выходить и побеждать, тем более при своих болельщиках. Главное, чтобы все были максимально замотивированы и показали хорошую игру», — сказал экс-футболист.

В рамках осеннего сбора сборная России обыграла Иран со счетом 2:0 и Намибию — 6:0.

Ранее вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов покинул расположение сборной перед товарищеским матчем с Намибией в Екатеринбурге. Александр Головин также отправился в «Монако»: автор дубля в ворота Ирана получил небольшую травму во время игры.

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