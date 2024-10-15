Буллит Кузнецова в овертайме помог СКА выиграть в матче с «Нефтехимиком» Спорт сегодня в 22:48

На стадионе «Ледовый дворец» в Петербурге завершился матч КХЛ между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в овертайме со счетом 3:2 одержали армейцы с берегов Невы, сообщает «Чемпионат.com».

Счет открыл нападающий СКА Иван Демидов, забросив шайбу в ворота нижнекамцев на 5-й минуте матча. В середине первого периода «Нефтехимик» сравнял счет. В начале второго периода заброшенной шайбой отличился Григорий Селезнев. В конце периода Валентин Зыков сравнял счет. В овертайм буллит Евгения Кузнецова помог СКА выйти вперед. Следующий матч состоится 17 октября. СКА встретится с ЦСКА. Ранее в Мытищах в рамках открытия сезона 2024/2025 чемпионата Молодежной хоккейной лиги состоялся матч между подмосковной командой «Атлант» и московским клубом «Динамо».