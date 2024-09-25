«Бронзу» чемпионата России по велоспорту завоевал спортсмен Подмосковья

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Подмосковный велосипедист поднялся на третью ступень пьедестала по итогам многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», которая состоялась в статусе чемпионата России по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Старт гонки был дан 7 сентября в столице Республики Адыгея городе Майкопе. Финишировали спортсмены 20 сентября в Чеченской Республике в городе Грозный.

​За 13 этапов соревнований участники проехали в общей сложности свыше 1500 километров по дорогам Республики Адыгея, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики.

​Подмосковный велогонщик Михаил Фокин одержал победу на одном из этапов, а также дважды становился бронзовым призером. Таким образом, в общем зачете чемпионата страны он занял третье место. Золотая медаль досталась представителю Тульской области Савве Новикову, а серебряная награда на счету Вячеслава Иванова из Санкт-Петербурга. На преодоление маршрута Михаилу Фокину потребовалось 33 часа и 10 минут.

​Чемпионат России по велоспорту-шоссе проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.