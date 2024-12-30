Бронзовую медаль завоевала подмосковная спортсменка на гонках «Красногорская лыжня»

Медали соревнований разыгрывались в дисциплине «спринт» свободным и классическим стилем среди мужчин и женщин. Московскую область представляли более 70 спортсменов. В гонке свободным стилем среди женщин подмосковная спортсменка Екатерина Шибекина заняла третье место.

«Забег был достаточно быстрый, ожидание было томительное, потому что пятый забег, было тяжеловато ждать. Трасса подготовлена хорошо. Спасибо организаторам. Главное со спуска не упасть и остаться целым и отработать от и до», — сказала Екатерина Шибекина.

«Красногорская лыжня» — одни из старейших соревнований у лыжников в нашей стране, которые берут свое начало с 1968 года. Традиционно под Новый Год на трассу лыжного стадиона «Зоркий», созданную двукратным призером Олимпиады и коренным красногорцем Иваном Утробиным, приезжают спортсмены со всех регионов России.

«Для участия в соревнованиях приехали более 200 спортсменов. Из сильнейших лыжников участвуют настоящие звезды — чета Терентьевых. Также приехал член сборной России Константин Челунов. Недавно, на последнем этапе кубка России он занял третье место в спринте. Участвуют несколько членов юниорской сборной страны. Это дает им право дальше стартовать на чемпионатах России. Здесь есть такая возможность, поэтому много заявлено молодых спортсменов», — сказала главный судья соревнований, судья всероссийской категории Аникеева Татьяна.

Соревнования проходили 28 и 29 декабря на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.