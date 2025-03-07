Бразильский нападающий «Краснодара» оценил переход Луиса Энрике в «Зенит»

Бразильский нападающий ФК «Краснодар» Виктор Са заявил, что переход его соотечественника, 24-летнего Луиса Энрике в «Зенит» — это отличное приобретение для клуба, сообщает Metaratings.ru .

«Это очень хороший игрок: молодой, быстрый, хорош в дриблинге, с отличной техникой. Сейчас он провел очень хорошие игры за „Ботафого“ и в Кубке Либертадорес, и в бразильской Серии А. Это отличное приобретение для всего российского чемпионата», — сказал футболист.

Они вместе играли в «Ботафого», но не пересекались. По словам Са, сейчас футбол в Бразилии переживает новый взлет: многие команды очень выросли, а предприниматели и бизнесмены продолжают активно инвестировать в футбольные клубы и покупать их.

Сегодня все больше бразильских игроков хотят остаться в родной стране или возвращаются в местный чемпионат.

Ранее сообщалось, что Энрике перешел в «Зенит» на правах обмена: «Ботафоро» получил вингера Артура и полузащитника Вендела, последний начнет играть за новую команду летом 2025 года.