Борцы Подольска завоевали три золота и бронзу на Всероссийском турнире

Три золота и бронзу завоевали подольские борцы греко-римского стиля на XVll Всероссийском турнире на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение двух дней за титул чемпиона сражались около 200 борцов из 23 регионов страны. Подольск представляли пятеро спортсменов.

По итогам соревнований подольчане завоевали четыре призовых места. Победителями соревнований стали борцы СШОР «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска. Золото у Максима Головенчица в весовой категории 45 кг, Арсения Исмаилов в весовой категории 48 кг и Матвея Головенчица в весовой категории 51 кг. Бронзовым призером стал Сергей Захаров в весовой категории 92 кг.

Самый легкий финал в весовой категории до 51 кг оказался у Матвея Головенчица. Его соперник из Волгограда не вышел на ковёр из-за травмы. В поединке за бронзу в весе до 92 кг тоже обошлось без борьбы, так как соперник Сергея Захарова не вышел на ковер из-за травмы.

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