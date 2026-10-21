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Борцы Подмосковья завоевали семь медалей на Всероссийском турнире

Спортсмены Московской области выиграли золото, четыре серебра и две бронзы на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Владимира Лататуева. Турнир прошел 15–17 октября в Ярославле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все семь наград завоевали представители спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам из Химок. Анатолий Аверин стал победителем среди мужчин в весовой категории до 97 кг.

Серебро выиграли Играмудин Зиядханов (до 65 кг) и Ашот Агамирян (до 97 кг). Среди юношей до 18 лет вторые места заняли Магомед Барахоев (до 65 кг) и Павел Семенов (до 71 кг).

Бронзовые медали среди мужчин получили Ярослав Кобин (до 72 кг) и Максим Аверин (до 97 кг).

Всероссийский турнир памяти подполковника ФСБ Владимира Лататуева состоялся в Ярославле 15–17 октября в 14-й раз. Он собрал свыше 400 спортсменов из 30 регионов России. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.