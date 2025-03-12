Борцы-классики из Подмосковья стали победителями и призерами первенства РФ

Представители Подмосковья завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Победителем национального первенства стал подмосковный борец Иван Соломин. Ему не было равных в весовой категории до 55 кг. Также золотой награды удостоился еще один спортсмен из Московской области Мингиян Горяев. Он выступал в весе до 67 килограммов.

​В шаге от первого места расположился Дорджи Шунгурциков. По итогам выступления в весовой категории до 63 килограммов он занял второе место. Кроме того, второе «серебро» в копилку сборной Московской области положил Дзамболат Габеев в рамках категории до 82 кг.

​На третью ступень пьедестала первенства страны поднялся Георгий Габеев в весе до 130 кг и Овик Тирацвян в весе до 60 кг.

​Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года проходило с 5 по 9 марта в столице Республики Башкортостан городе Уфа.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.