сегодня в 16:51

Борцы из Рузы успешно выступили на соревнованиях в Подмосковье и в Тверской области

22 ноября спортсмены «Дирекции массового спорта» Рузского муниципального округа продемонстрировали высокий уровень подготовки на двух крупных соревнованиях по вольной борьбе. Турниры прошли в Домодедове и деревне Вахонино Тверской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Домодедове отличились два рузских спортсмена. Иван Колдобин завоевал золотую медаль в весовой категории 62 кг, показав блестящую технику и волю к победе. Станислав Кузьмин занял почетное третье место в категории 75 кг, продемонстрировав достойное сопротивление соперникам.

Успешным оказалось выступление рузских борцов и в Вахонино. Лев Макаров (весовая категория 39 кг) и Никита Горохов (60 кг) завоевали серебряные медали турнира. Бронзовыми призерами стали Даниил Шабдаров (49 кг) и Никита Земляной (60 кг), которые также показали достойную борьбу на ковре.

Под руководством опытного тренера Сергея Васильевича Алексеева спортсмены продолжают радовать болельщиков успешными выступлениями. Тренировочный процесс ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», которая активно реализуется в Рузском муниципальном округе.

«Муниципальная программа по развитию физической культуры и пропаганде здорового образа жизни среди населения способствует появлению новых спортивных талантов и развитию массового спорта в округе. Успехи рузских борцов — яркое подтверждение эффективности проводимой работы,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.