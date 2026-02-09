Борцы из Подольска выиграли четыре медали на Всероссийском турнире

Юные спортсмены из Подольска завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, который прошел 7 и 8 февраля в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске 7 и 8 февраля состоялся 18-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР, почетного гражданина округа Владислава Ивлева. В соревнованиях приняли участие 189 спортсменов из 23 регионов России.

Борцы из Подольска завоевали четыре медали: Дмитрий Тельпиз и Андрей Фомичев стали победителями, Манучехр Ахмедов занял второе место, а Денис Носов — третье. Все участники представляли возрастную категорию до 18 лет, преимущественно 2009–2011 годов рождения.

Дмитрий Тельпиз отметил, что финальная схватка прошла по его сценарию, и он завершил бой досрочной победой. Он занимается греко-римской борьбой восемь лет и является трехкратным победителем первенства России.

В первый день турнира участников поддержали олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов, начальник отдела греко-римской борьбы Всероссийской федерации спортивной борьбы Николай Проказов и другие известные спортсмены.

Президент Федерации греко-римской борьбы Подольска Валерий Романов подчеркнул, что на турнире выступали борцы из второго и третьего составов, которые показали отличную подготовку. Все победители и призеры получили медали, грамоты и специальные кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.