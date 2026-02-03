Борцы из Подмосковья завоевали серебро и бронзу на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске

Спортсмены из Подмосковья выиграли серебряную и бронзовую медали на международном турнире по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина», который прошел в Красноярске с 28 января по 2 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях в весовой категории до 68 кг серебряную медаль завоевала Алина Шевченко, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам из Егорьевска. В финале она уступила сопернице из КНДР. Бронзовые награды в этой категории получили спортсменки из Рязанской области и Монголии.

В мужских состязаниях в весовой категории до 74 кг третье место занял представитель Подмосковья Иналбек Шериев, выступающий за областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам. Бронзу также получил борец из ХМАО. Золотая и серебряная медали в этой категории достались спортсменам из Краснодарского края и Республики Крым.

В турнире приняли участие 496 спортсменов из 21 страны, представляющих четыре континента. Впервые в истории соревнований участвовала сборная Бразилии, ставшая 58-й страной-участницей Кубка Ивана Ярыгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.