Борцы из Подмосковья завоевали 5 медалей на международном Мемориале Кутузова

Спортсмены из Подмосковья удостоились одной золотой, одной серебряной и трех бронзовых наград на международном турнире по греко-римской борьбе — Мемориале Героя РФ Романа Кутузова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 60 килограммов не было равных подмосковному борцу Январу Аллахьярову. В финальной схватке он одолел представителя Ирана Омида Арами. На третью ступень пьедестала поднялся еще один представитель Московской области Анвар Аллахьяров.

​В весе до 72 килограммов второе место занял Данил Григорьев. Он уступил в заключительной встрече Алену Мирзояну из Свердловской области.

​Также Турпал-Али Исаев и Адлет Тюлюбаев замкнули призовую тройку в своих весовых категориях — до 67 и до 77 кг соответственно.

​Турпал-Али Исаев, Адлет Тюлюбаев, а также Январ и Анвар Аллахьяровы выступают за городской округ Химки. Данил Григорьев является представителем городского округа Воскресенск.

​Международный мемориал Героя РФ Романа Кутузова по греко-римской борьбе прошел с 14 по 16 февраля в городе Суздаль.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.