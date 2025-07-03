В лагере «Изумрудный» прошел межрегиональный съезд многодетных семей «МногоМама»

Встреча прошла под девизом: «Многодетные всех стран, объединяйтесь». В этот день не раз прозвучал еще один слоган: «Многодетные семьи — элита России».

«Наши участники приехали из разных регионов, в том числе из республики Тыва и Бурятии. Наша организация существует 11 лет, и это наш четвертый съезд. Мы объединяем семьи, и когда они становятся крепче, становится крепче наша страна», — сказала президент центра помощи многодетным семьям России «МногоМама» Алина Контарева.

Открывая официальную часть съезда, она отметила, что у многодетных мам и пап не бывает выходных и отпусков, но сегодня они нашли время собраться в одном месте, чтобы поделиться опытом и секретами непростого, но счастливого материнства, рассказать о мерах господдержки в регионах, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в быту, и решениях сложных вопросов.

А пока мамы, папы и другие взрослые обсуждали серьезные вопросы, детвора с удовольствием участвовала в мастер-классах. А как только позволила погода, отправилась на природу. Самые смелые измерили глубину захода в озеро, другие осваивали уличные тренажеры и просто резвились на свежем лесном воздухе.

«Мы живем в городе, и дети очень мало знают о природе. Потому что с таким большим количеством детей, как у нас, трудно выбираться в лес. Сейчас для них открылась новая страничка в жизни. Они увидели, что такое мох, как растут грибы и ягоды», — поделилась мама 11 детей, руководитель отделения «МногоМама» в Лобне Марина Чуракова.

Взрослых и детей объединил большой квест от организаторов съезда. Семьи проходили станции, выполняли самые разные задания. Оценивались сообразительность и талант.

Прощаясь с «Изумрудным», гости от души благодарили принимающую строну за радушный прием. В этот день прозвучало много интересных идей и теплых слов, организаторы и гости дарили друг другу подарки.

Памятные презенты от муниципального округа Шатура многодетным родителям вручила замглавы Наталья Федорова.

Местом следующей встречи многодетных родителей определили Обнинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.