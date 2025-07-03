Помилованная Путиным Савченко снова попала в плен, заявили на Украине

Экс-депутат Рады, летчица и украинская националистка Надежда Савченко попала в плен под Купянском Харьковской области, заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с бывшим нардепом Игорем Мосийчуком*. Ранее Савченко уже была в российском плену, получила помилование президента Владимира Путина и была обменяна на осужденных на Украине россиян, сообщает Life.ru .

Филимоненко ссылается на свои источники в командовании украинской армии, заявившие, что скандальная летчица участвовала в вылазке у села Синьковка. Во время выхода по украинским военным открыли артиллерийский огонь — боевики начали отступать, но некоторые из них оказались отрезаны от основных сил и пропали с радаров.

По информации журналиста, Савченко находится в плену, но эта информация пока официально не подтверждена. Мосийчук* ответил ему, что если же военную действительно пленили, то у Киева могут возникнуть трудности с ее вызволением.

«Хорошего, я думаю, мало будет для Савченко в этой всей истории. <…> Я думаю, что [российская сторона] сделает по максимуму, чтобы отнестись к ней как к рядовому военнопленному», — прокомментировал бывший народный депутат Верховной рады.

Вместе с тем Мосийчук* добавил, что Савченко любит делать шоу и может намеренно не отрицать новости о пленении. Когда весной 2025 года ходили слухи, что летчица погибла на фронте, она специально выждала «драматическую паузу», после которой опровергла новости о смерти.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.