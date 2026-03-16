Борцы из Подмосковья выиграли пять медалей первенства Европы

Спортсмены Московской области завоевали пять медалей на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет, которое прошло с 9 по 15 марта 2026 года в сербском Зренянине. В активе команды два золота, два серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире среди юниоров золотую медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Алибек Амиров, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам из Химок. Второе место занял спортсмен из Азербайджана, бронзу разделили борцы из Грузии и Армении.

Еще одно золото Подмосковью принес Данил Григорьев из Воскресенска, выступающий в весе до 77 кг. Серебряным призером стал представитель Армении, бронзовые награды получили спортсмены из Украины и Грузии. В категории до 63 кг серебро завоевал Дорджи Шунгурциков из Химок. Победителем стал борец из Молдавии, третье место заняли представители Азербайджана и Швеции.

Среди юниорок в весовой категории до 68 кг серебряную медаль выиграла Алина Шевченко из Егорьевска. В финале она уступила сопернице из Белоруссии. Бронзу завоевали спортсменки из Украины и Польши.

Екатерина Карпушкина из Чехова стала бронзовым призером в весе до 53 кг. Золото и серебро в этой категории получили представительницы Украины и Испании, еще одну бронзовую медаль завоевала спортсменка из Турции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.