Борец из Подмосковья Шериев выиграл турнир в Каспийске

Спортсмен из Московской области Иналбек Шериев завоевал золото на международном турнире по вольной борьбе «Мемориал Али Алиева», который прошел с 15 по 18 мая в Каспийске. В финале весовой категории до 74 кг он победил представителя Турции со счетом 10:0, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Иналбек Шериев, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, уверенно провел решающую схватку против Мухаммад-Башира Ханиева. На пути к финалу подмосковный борец одержал резонансную победу в полуфинале, где превзошел олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова из Ханты-Мансийского автономного округа.

Бронзовые награды в весовой категории до 74 кг завоевали спортсмены из ХМАО и Якутии.

Для Шериева это не первый международный успех в 2026 году. В феврале он стал бронзовым призером Кубка Ивана Ярыгина в Красноярске, а в марте выиграл 11-й турнир Профессиональной борцовской лиги в Ташкенте.

Турнир в Каспийске был посвящен памяти легендарного дагестанского борца Али Алиева. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из России, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Бахрейна, Кыргызстана и Туркменистана. Состязания прошли во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева и традиционно входят в число наиболее престижных стартов мирового календаря вольной борьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.