Борец из Подмосковья Сергей Емелин стал победителем игр БРИКС

Спортсмен из Подмосковья, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Емелин завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках международных игр стран БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На пути к первому месту подмосковный борец одолел египтянина Мохаммада Фаваза со счетом 9:0. Затем россиянин взял верх над Талибшо Хайбаровым из сборной Белоруссии — 11:2. В следующей схватке Сергей Емелин выиграл у представителя Азербайджана Зии Бабашова, счет встречи — 6:0. В финальном противостоянии борец-классик из Московской области вновь встретился с Зией Бабашовым. Итоговый результат — 5:2 в пользу россиянина.

​Таким образом, медали заключительного дня соревнований по классической борьбе увеличили количество наград в копилке спортсменов Московской области на Играх БРИКС до 52: 27 золотых, 18 серебряных и 7 бронзовых.

​Соревнования по спортивной борьбе на играх БРИКС проходили с 17 по 21 июня во дворце единоборств «Ак Барс» в городе Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.