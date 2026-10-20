Борец из Балашихи завоевал серебро на международном турнире «Победа»

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Семен Романов из Балашихи занял второе место в весовой категории до 39 кг на X Международном турнире по греко-римской борьбе «Победа», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семен Романов, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе, завоевал серебряную медаль на X Международном турнире по греко-римской борьбе «Победа». Он выступал в весовой категории до 39 кг.

Соревнования посвятили Году единства народов России. Турнир собрал около тысячи борцов в возрасте от 5 до 16 лет из России, Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана.

За поединками наблюдали самый титулованный борец греко-римского стиля в мире, пятикратный олимпийский чемпион из Кубы Михаин Лопес, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Среди гостей также были президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженный тренер России Ирина Винер и глава федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир «Победа» проводится с 2023 года. За это время в нем приняли участие более семи тысяч борцов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.