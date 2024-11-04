Большой спортивный праздник прошел в Долгопрудном

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:23

В Долгопрудном проходят значимые спортивные мероприятия. Праздничный День народного единства ознаменован и большими спортивными праздниками, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, в ФСК «Салют» состоялся Турнир по смешанным боевым искусствам ММА и простейшим единоборствам «TIME to FIGHT».

В нем приняли участие около 350 человек — спортсмены, тренеры, зрители из Долгопрудного, Москвы, Балашихи, Дмитрова, Красногорска, Мытищ, С-Посада, Химок, а также Владимирской области.

Такая обширная география участников говорит о высоком интересе к данному виду спорта и его популярности среди молодежи.

Участников мероприятия поприветствовал временно исполняющий полномочия главы городского округа Долгопрудный Роман Истомин. Он поздравил всех присутствующих с Днем народного единства, а также со спортивным праздником.

Спортсмены показали прекрасные бои и были награждены медалями и дипломами.

«Поздравляю победителей и их наставников! Самые добрые пожелания всем участникам! Уверен, что для всех турнир на гостеприимной долгопрудненской земле стал очередной ступенью к повышению мастерства», — сказал Роман Истомин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.