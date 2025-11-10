Болельщица «Трактора» из-за хоккея переехала из Казахстана в Челябинск

Определен первый победитель проекта «Голос трибун»: им стала Ксения Шилина, которая из любви к хоккею и команде «Трактор» переехала из Казахстана в Челябинск, сообщает Metaratings.ru .

По ее словам, она начала болеть за любимую команду еще в школьном возрасте, а когда встал вопрос о поступлении в вуз, выбрала Челябинск, где она играет.

Она до сих пор подстраивает свой учебный и рабочий график под расписание матчей и приобщает к спорту детей, у которых преподает в школе.

«За эти годы я поднялась до должности заместителя директора, поэтому теперь влюбляю в эту игру не только детей, но и педагогов. За все время, что я хожу на „Трактор“, не была знакома с людьми, которые ходили бы со мной на все матчи команды. А с покупкой абонемента у меня появились друзья-соседи. Это добавляет еще больше интереса и желания скорее прийти на домашнюю игру», — рассказала Ксения.

За эти годы она успела познакомиться с очень интересными людьми — например, с космонавтом «Роскосмоса». «Трактор» играет в жизни Ксении очень важную роль.

