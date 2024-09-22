сегодня в 17:06

Более тысячи человек вышли на старт «Кросса нации» в подмосковной Шатуре

Свыше тысячи любителей спорта приняли участие во всероссийском дне бега в рамках «Кросса нации-2024» на центральной подмосковной площадке в городском округе Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Спортсмены успешно преодолели пять дистанций, в зависимости от возраста и уровня подготовки: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Самому юному участнику соревнований — Беляеву Павлу из Шатуры — исполнилось всего 2 года, а самому старшему, еще одному жителю Шатуры Маматову Айтпаю — 86 лет.

​На маршруты «Кросса наций» вышли школьники и воспитанники спортшкол, любители бега разных возрастов, спортсмены-профессионалы, а также ветераны.

​Ежегодно всероссийский спортивный праздник объединяет сотни тысяч бегунов по всей стране. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и выполняет задачи нацпроекта «Демография».

​Традиция проводить праздник бега возникла в 2004 году: тогда в 21 городе России состоялось первое массовое мероприятие «Кросс нации» с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения жителей нашей страны к занятиям физической культурой. Первый праздник бега собрал по всей стране почти 100 тыс.ч человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.