Более десяти легкоатлетов из Балашихи заняли призовые места на первенстве

Более десяти спортсменов из Балашихи заняли призовые места на открытом первенстве по легкой атлетике имени Марины Жировой. Турнир прошел 26 сентября на стадионе «Орион» в Железнодорожном и собрал 283 участника из 14 городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В открытии первенства участвовали начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и заслуженный мастер спорта России Марина Жирова.

«Благодарю за то, что вы вместе с нами продолжаете прививать традиции спорта, побед и здорового образа жизни нашему подрастающему поколению. Желаю всем хороших результатов и побед», — сказал Никита Тарасевич.

Марина Жирова — бронзовый призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка и рекордсменка СССР, 20-кратная чемпионка России, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков мира и Европы. Она отметила, что поражения помогают спортсменам совершенствоваться.

«Обязательно есть горькие поражения, но они стимулируют настоящих спортсменов к тому, чтобы больше тренироваться и в следующий раз обязательно победить», — сказала Марина Жирова.

В забегах участвовали спортсмены от 10 до 18 лет. Они соревновались на дистанциях 100, 400 и 1000 м, а также в эстафете 4×200 м. Победители и призеры в каждой возрастной категории получили медали и грамоты.

Тренер Диана Бельчикова рассказала, что готовит детей от 7 до 12 лет, а основой хорошего результата считает регулярные тренировки и дисциплину. Занятия по легкой атлетике проходят в спорткомплексе «Орион» по понедельникам, средам и пятницам. К ним могут присоединиться дети от семи лет.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.