Более 800 спортсменов приняли участие в велозаезде Gran Fondo в Серпухове

25 августа в подмосковном Серпухове прошел массовый велозаезд Gran Fondo, в котором участвовали более 800 человек. В Подмосковье этот старт стал четвертым в текущем летнем сезоне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Стартовый городок был расположен на территории аэродрома ФИНАМ — «Большое Грызлово». Участникам был предложен круговой веломаршрут с возможностью выбрать одну из трех дистанций в зависимости от уровня физической подготовки: 25 км, 48 км или 95 км (заезд и гонка).

С результатами заезда можно ознакомиться на странице спортивного события.

В этом летнем сезоне велозаезды Gran Fondo прошли в Лотошине, Волоколамске и Ногинске.

22 сентября в подмосковной Рузе по традиции пройдет финальный старт сезона Grand Finale. Трассу в Рузе можно назвать «домашним» маршрутом Gran Fondo, так как именно здесь уже 9 лет подряд завершается велосезон в Подмосковье. Регистрация открыта на сайте проекта.

Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России Gran Fondo проводится с 2016 года: за это время в мероприятии приняли участие более 150 тыс. человек.

Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Соревнования в рамках серии Gran Fondo проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.