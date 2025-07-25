Более 700 жителей Солнечногорска сдали нормы ГТО с начала года

С начала текущего года жители городского округа Солнечногорск активно участвуют в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В тестированиях уже приняли участие более 700 жителей муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего свыше 550 солнечногорцев были награждены знаками отличия, причем 300 из них получили высшую награду — золотой знак. Стоит отметить активное участие пожилых граждан: 10 участников клуба «Активное долголетие» успешно преодолели испытания, продемонстрировав отличную физическую подготовку. Люди с ограниченными возможностями здоровья также присоединились к акции, девять из них подтвердили свою спортивную готовность.

«Популярность комплекса ГТО продолжает расти, вовлекая все больше активных граждан разного возраста и статуса, подчеркивая значимость здорового образа жизни и активного досуга», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Сдавать нормы ГТО могут все желающие с 6 лет, предварительно зарегистрировавшись на сайте ГТО https://user.gto.ru и пройдя медосмотр. Сдача нормативов проходит каждую пятницу до конца летнего сезона с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. Дополнительная информация по тел.: 8 (915) 021-09-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

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