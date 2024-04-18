сегодня в 19:59

Более 700 спортсменов поучаствуют в турнире по художественной гимнастике в Подмосковье

С 22 по 27 апреля в Одинцовском округе пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Школьная лига России». Участниками турнира станут свыше 700 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Медали будут разыграны в следующих дисциплинах: индивидуальная программа –многоборье, групповое упражнение — многоборье, смешанные парные упражнения, дуэт, трио и командные соревнования.

На турнире выступят учащиеся образовательных организаций из более чем 20 субъектов РФ, прошедшие предварительные региональные отборочные этапы. Свое мастерство и грацию продемонстрируют гимнастки, занимающиеся по программе дополнительного образования в школьных спортивных клубах, дворцах творчества детей и молодежи и других спортивных организациях.

Участницам всероссийских соревнований «Школьная лига России» по художественной гимнастике будут присвоены очки, которые формируют рейтинг сильнейших гимнасток ассоциации спортивных клубов России.

Главный судья турнира — десятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, судья всероссийской и международной категории Ольга Капранова.

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике организованы международной академией спорта и ассоциацией спортивных клубов по художественной гимнастике России при поддержке министерства спорта России, министерства образования России, министерства физической культуры и спорта Московской области и всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Школьная лига России» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Соревнования пройдут 22 — 28 апреля по адресу: Одинцово. ул. Маршала Жукова, д. 22 (МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность решения вопроса с освещением на спортплощадках.

«Нужно подумать, какие решения мы можем предложить в части самых популярных площадок и их освещения. Тогда эффективность работы, удобство для жителей будет еще более заметно», — сказал губернатор.