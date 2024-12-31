Более 70 спортсменов стали участниками лыжного забега в Волоколамске

К воспитанникам спортивной школы «Гвардия» в Волоколамском городском парке смогли присоединиться все желающие — и дети, и взрослые. Поболеть за участников, соревнующихся на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км, пришли их друзья и родные. Все они подбадривали своих близких громкими кричалками, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие получилось не только массовым, но и очень позитивным. После награждения победителей и вручения наград отличное настроение присутствующим создали Дед Мороз со Снегурочкой. Они вручили подарки тем, кто попытал удачу в новогодней лотерее. Также всем по вкусу пришлось угощение горячим чаем со сладостями.

В преддверии Нового года лыжный забег стал частью проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» и подарил его участникам множество ярких эмоций, усилив предвкушение предстоящих праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.