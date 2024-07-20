Более 7 тыс человек принимают участие в спартакиаде «Моспром-2024»

Соревнования в рамках 6-й спартакиады «Моспром-2024» стартовали в столице 20 июля. За победу поборются представители промпредприятий, а также ученики технических вузов и колледжей города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в столице по поручению градоначальника Сергея Собянина идет активное развитие промышленного потенциала. В этом помогает в том числе проведение неформальных мероприятий.

«Спартакиада „Моспром’’ за годы существования стала любимым праздником у промышленников: здесь можно проявить себя в спортивных состязаниях и наладить контакт с другими предприятиями. На этот раз в соревнованиях примут участие свыше 7 тыс. человек из более чем 1 тыс команд», — добавил Ликсутов.

Соревнования промышленников в текущем сезоне проводят по 13 дисциплинам. Это бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол 3 на 3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, киберспорт, дартс, шахматы, а еще бадминтон и стендовая стрельба. Финал спартакиады пройдет 28 сентября на территории «Лужников».

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что в этом году на спартакиаде в качестве спортсменов выступают 5 тыс. работников промпредприятий и примерно 2,5 тыс. студентов колледжей и вузов.

Фото - © Пресс-служба спартакиады

«Отмечу, что интерес к спартакиаде растет: в этом году мы получили на четверть больше заявок, чем в прошлом. При этом общая аудитория проекта с 2019-го превысила 20 тыс. человек», — заявил Гарбузов.

В состязаниях участвуют люди разных возрастов. Так, в 2023 году самым взрослым участником спартакиады стал 88-летний сотрудник Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Анатолий Никитин, сыгравший в шахматы.

Фото - © Пресс-служба спартакиады

В этом сезоне знаменитые спортсмены оказывают поддержку участникам соревнований. Амбассадор проекта — заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк — поучаствует в открытии финала «Моспром-2024» и церемонии награждения победителей в дисциплине «Хоккей на льду».

А российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов проведет мастер-класс для финалистов, вручит награды победителям в дисциплине «Легкая атлетика» и устроит автограф-сессию для участников.

Расписание спартакиады опубликовано на сайте проекта.