Более 650 спортсменов со всей РФ приняли участие в мытищинском кроссе «Вверх-вниз»

В деревне Коргашино городского округа Мытищи прошел юбилейный 20-й легкоатлетический кросс «Вверх-вниз» среди лыжников. Более 650 спортсменов из разных регионов России приняли участие в этом спортивном событии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На торжественной церемонии открытия участников и гостей приветствовали почетные гости — мастера спорта международного класса Наталья Матвеева и Наталья Сорокина, подчеркнувшие важность мероприятия и пожелавшие спортсменам успешных выступлений.

Одной из уникальных черт этого мероприятия является вручение деревянной медали за четвертое место. Победители, занявшие первые три позиции, получили кубки, медали, почетные грамоты и ценные сувениры.

Мытищинский кросс ежегодно собирает лучших лыжников Москвы и Подмосковья, а также атлетов из других регионов страны. В соревнованиях приняли участие спортсмены в одиннадцати возрастных категориях. Название кросса «Вверх-вниз» отражает особенности трассы, которая включает в себя сложные подъемы и спуски.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом, все больше жителей делают выбор в пользу здоровья.