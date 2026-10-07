Более 600 студентов сдадут нормативы ГТО в Люберцах

Российская таможенная академия в Люберцах 6 и 7 октября принимает самый масштабный в Подмосковье прием нормативов ГТО. Более 600 студентов выполнят испытания на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Российской таможенной академии в Люберцах 6 и 7 октября более 600 студентов выполнят нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия.

Комплекс включает восемь основных нормативов: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, упражнения на пресс, отжимания, подтягивания и наклоны вперед. Будущим таможенникам также предлагают на выбор плавание или стрельбу.

«С 2023 года каждую осень мы организуем такой масштабный прием нормативов среди студентов, которые хотят показать свою силу, выносливость, скорость и ловкость. Как правило, к ним присоединяются и преподаватели Российской таможенной академии — среди них есть и золотые значкисты», — сообщил руководитель центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

«Мне нравятся силовые тренировки. Соответственно, я сейчас отжимания сдала с легкостью. Самое тяжелое для меня — бег. Хочется сдать для себя. Просто знать, что я могу, на что я способна. Ну, и конечно, выступить от вуза», — рассказала студентка академии Виктория Рыженко.

По итогам II квартала 2026 года Люберцы стали лидером среди муниципалитетов Подмосковья по реализации программы комплекса ГТО. За первое полугодие 1102 жителя округа выполнили нормативы на знаки отличия.

Мероприятие проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.