Более 600 спортсменов закрыли плавательный сезон на открытой воде в Подмосковье

​В Рузском городском округе на Озернинском водохранилище состоялся финальный летний турнир по плаванию на открытой воде в Подмосковье, в котором приняли участие свыше 600 спортсменов, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Многократный чемпион мира по плаванию, организатор турнира Евгений Безрученко поздравил всех участников и зрителей с завершением сезона на открытой воде в Подмосковье.

«По хорошей традиции этот старт собрал настоящих звёзд плавания, лидеров сезона и постоянных участников соревнований „Кубок чемпионов“. Лично я считаю сезон этого года одним из самых ярких за все время существования наших стартов. Он был наполнен яркими противостояниями, дружескими объятиями и, конечно, улыбками радости. Хочется особо отметить, что всё это было бы невозможно без поддержки министерства физической культуры и спорта Московской области. До встречи осенью на новых соревнованиях в Подмосковье», — отметил он.

​Соревнования состоялись в последний день лета в рамках международного Кубка чемпионов Swimcup. Стартово-финишная зона располагалась на живописном пляже «Ice Пляж». Участники заплывов по одному из самых чистых и живописных водоемов Московской области преодолели дистанции 1000 м, 1852 м и 5000 м, а также попробовали свои силы в эстафете 3 по 300 м. Самые выносливые испытали себя в старте на 10 км. На преодоление этой дистанции у опытных участников ушло более двух часов. Особенностью турнира стали детские заплывы на короткие дистанции, которые прошли в Рузе впервые, а также заплывы на сапах в сопровождении чемпионки мира по сапбордингу Ольги Меркуловой.

​Ознакомиться с результатами можно на сайте.

​На территории Московской области в текущем летнем сезоне прошло уже шесть турниров Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 2500 любителей плавания. В заплывах участвовали признанные спортсмены: чемпион мира в категории «мастерс» Дмитрий Филиппов, чемпион Европы Альберт Маннанов, призёр чемпионатов мира и Европы Даниил Серебенников, чемпион России Дмитрий Баренин, призер чемпионата России на короткой воде Денис Гладченко, заслуженный мастер спорта Анна Артемова и многие другие. ​

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.



