Новый врач-репродуктолог начала работать в Ленинском перинатальном центре

В женской консультации Ленинского перинатального центра начал прием врач-репродуктолог Анастасия Андреева, имеющая стаж работы более 6 лет. Доктор оказывает помощь женщинам, испытывающим трудности с зачатием и вынашиванием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Так случилось, что в 9 классе мне очень полюбилась эта профессия. Моя мечта сбылась! Горжусь, что стала врачом и очень довольна тем, что медицина не стоит на месте и с каждым днем мне становится всё интереснее работать», — отметила врач-репродуктолог Анастасия Андреева.

Анастасия Андреева окончила 1-й Московский государственный медицинский университет имени Сеченова в 2019 году. После нескольких лет работы акушером-гинекологом в одном из родильных домов Москвы она сделала выбор в пользу репродуктологии.

По словам врача, основная проблема, с которой приходят на прием — это трудности с достижением естественной беременности. Для детального обсуждения вопроса необходимо иметь минимальный спектр обследований — это показатели антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов, а также ультразвуковое исследование.

В пресс-службе добавили, что на первичный прием к врачу-репродуктологу можно попасть по направлению акушеров-гинекологов женской консультации, а на повторный — записаться самостоятельно через регистратуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

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