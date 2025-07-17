В Подмосковье признали пригодными для купания водоемы в 51 зоне отдыха

Общество
Большой Дзержинский карьер летом

Фото - © Большой Дзержинский карьер летом/Медиасток.рф

Управлением Роспотребнадзора по Московской области в течение летнего сезона осуществляется контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По состоянию на текущий момент Управлением выдано 51 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:

  • р. Москва, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1
  • пруд на р. Банька, г. Красногорск, около ГТС № 5
  • озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск
  • зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск
  • зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск
  • Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск
  • озеро «Святое» городской пляж г. Шатура
  • озеро «Юбилейное» городской пляж м. о. Шатура
  • пляж «Митинский пруд» м. о. Шатура
  • озеро «Белое» «Санаторий ФССП „Зеленая Долина“
  • озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура
  • озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск
  • р. Семиславка в г. о. Воскресенск
  • пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.
  • зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.
  • пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.
  • зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.
  • пруд ул. Инженерная, г. Дмитров
  • река Истра, городской пляж «Берег реки Истра», м. о. Истра, г. Истра, ул. Ленина, вблизи д. 1
  • Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»
  • Высоковский городской парк культуры и отдыха «Берёзовый» г. о. Клин
  • пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск
  • озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж
  • р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж
  • р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха
  • р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65
  • р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами
  • р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха
  • г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха
  • место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск
  • озеро Большое г. о. Фрязино
  • Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский
  • р.Осётр м. о. Серебряные Пруды
  • водоем «Южный» г. о. Электросталь
  • водоем «Западный» г. о. Электросталь
  • пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка
  • зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский г. о.
  • городской пляж г. о. Краснознаменск
  • пляж ООО «Бриз» Рузский м.о
  • зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский м. о., дер. Палашкино
  • озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.
  • карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.
  • водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.
  • карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.
  • обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.
  • водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.
  • обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский г. о.
  • обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский г. о.
  • обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино
  • пансионат «Пестово» г. о. Мытищи
  • гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» г. о. Мытищи.

Десять зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, г. о. Электросталь и г. о. Люберцы, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:

  • река Серебрянка г. Пушкино
  • Пестовское водохранилище с. Ельдигино г. о. Пушкинский
  • Пестовское водохранилище, с. Тишково г. о. Пушкинский
  • Лесное озеро на р. Торгоша Сергиево-Посадский г. о.
  • озеро «Загорское море» пляж со стороны микр. Семхоз
  • озеро «Загорское море» микр. Семхоз, пляж со стороны СНТ «Энергетик»
  • пруд в районе с. Васильевское Сергиево-Посадский г. о.
  • Ваулинская плотина, д. Ваулино, Сергиево-Посадский г. о. пляж около ГТС
  • водоем «Юбилейный» г. о. Электросталь
  • Кореневский карьер г. о. Люберцы

Важно помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях.

Наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что это место не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и купаться в таком водном объекте категорически запрещается.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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