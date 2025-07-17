В Подмосковье признали пригодными для купания водоемы в 51 зоне отдыха
Фото - © Большой Дзержинский карьер летом/Медиасток.рф
Управлением Роспотребнадзора по Московской области в течение летнего сезона осуществляется контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По состоянию на текущий момент Управлением выдано 51 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:
- р. Москва, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1
- пруд на р. Банька, г. Красногорск, около ГТС № 5
- озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск
- зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск
- зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск
- Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск
- озеро «Святое» городской пляж г. Шатура
- озеро «Юбилейное» городской пляж м. о. Шатура
- пляж «Митинский пруд» м. о. Шатура
- озеро «Белое» «Санаторий ФССП „Зеленая Долина“
- озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура
- озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск
- р. Семиславка в г. о. Воскресенск
- пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.
- зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.
- пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.
- зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.
- пруд ул. Инженерная, г. Дмитров
- река Истра, городской пляж «Берег реки Истра», м. о. Истра, г. Истра, ул. Ленина, вблизи д. 1
- Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»
- Высоковский городской парк культуры и отдыха «Берёзовый» г. о. Клин
- пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск
- озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж
- р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж
- р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха
- р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65
- р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами
- р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха
- г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха
- место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск
- озеро Большое г. о. Фрязино
- Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский
- р.Осётр м. о. Серебряные Пруды
- водоем «Южный» г. о. Электросталь
- водоем «Западный» г. о. Электросталь
- пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка
- зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский г. о.
- городской пляж г. о. Краснознаменск
- пляж ООО «Бриз» Рузский м.о
- зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский м. о., дер. Палашкино
- озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.
- карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.
- водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.
- карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.
- обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.
- водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.
- обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский г. о.
- обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский г. о.
- обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино
- пансионат «Пестово» г. о. Мытищи
- гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» г. о. Мытищи.
Десять зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, г. о. Электросталь и г. о. Люберцы, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:
- река Серебрянка г. Пушкино
- Пестовское водохранилище с. Ельдигино г. о. Пушкинский
- Пестовское водохранилище, с. Тишково г. о. Пушкинский
- Лесное озеро на р. Торгоша Сергиево-Посадский г. о.
- озеро «Загорское море» пляж со стороны микр. Семхоз
- озеро «Загорское море» микр. Семхоз, пляж со стороны СНТ «Энергетик»
- пруд в районе с. Васильевское Сергиево-Посадский г. о.
- Ваулинская плотина, д. Ваулино, Сергиево-Посадский г. о. пляж около ГТС
- водоем «Юбилейный» г. о. Электросталь
- Кореневский карьер г. о. Люберцы
Важно помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях.
Наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что это место не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и купаться в таком водном объекте категорически запрещается.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.
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