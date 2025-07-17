В Подмосковье признали пригодными для купания водоемы в 51 зоне отдыха

По состоянию на текущий момент Управлением выдано 51 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:

р. Москва, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1

пруд на р. Банька, г. Красногорск, около ГТС № 5

озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск

зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск

зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск

Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск

озеро «Святое» городской пляж г. Шатура

озеро «Юбилейное» городской пляж м. о. Шатура

пляж «Митинский пруд» м. о. Шатура

озеро «Белое» «Санаторий ФССП „Зеленая Долина“

озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура

озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск

р. Семиславка в г. о. Воскресенск

пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.

зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.

пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.

зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.

пруд ул. Инженерная, г. Дмитров

река Истра, городской пляж «Берег реки Истра», м. о. Истра, г. Истра, ул. Ленина, вблизи д. 1

Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»

Высоковский городской парк культуры и отдыха «Берёзовый» г. о. Клин

пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск

озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж

р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж

р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха

р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65

р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами

р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха

г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха

место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск

озеро Большое г. о. Фрязино

Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский

р.Осётр м. о. Серебряные Пруды

водоем «Южный» г. о. Электросталь

водоем «Западный» г. о. Электросталь

пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка

зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский г. о.

городской пляж г. о. Краснознаменск

пляж ООО «Бриз» Рузский м.о

зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский м. о., дер. Палашкино

озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.

карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.

водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.

карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.

обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.

водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.

обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский г. о.

обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский г. о.

обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино

пансионат «Пестово» г. о. Мытищи