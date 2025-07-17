Подмосковные педагоги прошли во второй тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
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Подведены итоги первого тура федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В число участников второго тура вошли представители Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» — один из главных педагогических конкурсов системы дополнительного образования. Его цель — создание эффективных условий для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов, работающих в сфере дополнительного образования.
Во второй тур прошли:
- в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» — Татьяна Малышева (Клин),
- в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» — Алексей Мерзлов (Люберцы),
- в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» — Мирослава Ведерникова (Луховицы) и Екатерина Господинова (Шатура),
- в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» — Наталия Ворожайкина (Луховицы) и Татьяна Садыкова (Долгопрудный),
- в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» — Николай Мутыгуллин (Солнечногорск),
- в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» — Мария Есина (Щелково) и Ольга Новикова (Истра),
- в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» — Татьяна Обухова (Красногорск),
- в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» — Светлана Кузичкина (Красногорск).
Второй тур федерального заочного этапа конкурса стартует 17 июля и продлится до 10 августа. Финальный (очный) этап пройдет в два тура с 23 по 26 сентября в Новосибирске.
В ведомстве поздравили педагогов Подмосковья с выходом в следующий этап и пожелали успешного выступления на федеральном уровне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.
«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.
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