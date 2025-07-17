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Подмосковные педагоги прошли во второй тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» — один из главных педагогических конкурсов системы дополнительного образования. Его цель — создание эффективных условий для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов, работающих в сфере дополнительного образования.

Во второй тур прошли:

в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» — Татьяна Малышева (Клин),

в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» — Алексей Мерзлов (Люберцы),

в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» — Мирослава Ведерникова (Луховицы) и Екатерина Господинова (Шатура),

в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» — Наталия Ворожайкина (Луховицы) и Татьяна Садыкова (Долгопрудный),

в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» — Николай Мутыгуллин (Солнечногорск),

в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» — Мария Есина (Щелково) и Ольга Новикова (Истра),

в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» — Татьяна Обухова (Красногорск),

в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» — Светлана Кузичкина (Красногорск).

Второй тур федерального заочного этапа конкурса стартует 17 июля и продлится до 10 августа. Финальный (очный) этап пройдет в два тура с 23 по 26 сентября в Новосибирске.

В ведомстве поздравили педагогов Подмосковья с выходом в следующий этап и пожелали успешного выступления на федеральном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

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