Более 600 юных самбистов соревнуются в отборе к первенству России

В подмосковных Люберцах стартовали первые Всероссийские соревнования по самбо «Спартак» — отбор на первенство России среди юношей и девушек 12–14 лет. Турнир организован проектом «Единой России» «Выбор сильных». Более 600 спортсменов из 25 регионов и 30 округов Подмосковья, поборются за выход на национальный уровень, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Многие спортсмены вышли на арену всероссийского масштаба впервые.

Президент «Федерации самбо Московской области», региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Сергей Фомкин отметил, что развитие массового спорта — один из приоритетов Народной программы партии «Единая Россия».

«В Люберцах самбо занимаются более 1200 спортсменов — это мощная база для подготовки будущих чемпионов. Всего же в Подмосковье функционирует 55 спортивных секций, открытых в рамках партийного проекта „Единой России“ „Выбор сильных“, где бесплатно занимаются тысячи детей и подростков, развивая дисциплину и командный дух. Эти площадки стали настоящей опорой для юных талантов занимающихся самбо, помогая формировать здоровое поколение, готовое к победам на российских и международных аренах», — рассказал Сергей Фомкин.

Он добавил, что «Единая Россия» продолжает расширять сеть спортивных секций и залов, чтобы каждый ребенок в Подмосковье имел шанс раскрыть потенциал и внести вклад в спортивную мощь России.

Команда Люберец стала одной из самых многочисленных на турнире — на соревнованиях округ представили 42 спортсмена — 31 юноша и 11 девушек. Все они — воспитанники Федерации самбо спортшколы «Союз».

«К турниру я готовилась основательно: мы бегали кроссы, качались в зале, оттачивали технику — на ковре и с железом. В самбо мечтаю выполнить норматив мастера спорта международного класса», — рассказала спортсменка из Люберец Ева Тучак.

Турнир в Люберцах продлится до 31 января, по итогам которого сформируют состав на первенство России.

География проекта «Выбор сильных» постоянно расширяется, он охватывает все больше городов. В рамках проекта открывают новые секции в школах и вузах, оборудуют спортивные залы, создают условия для развития единоборств на селе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.