Более 60 жителей Реутова сдали нормы ГТО

В школе № 5 города Реутов состоялась масштабная тренировка по выполнению нормативов комплекса ГТО, участие в которой приняли более 60 человек. Среди них были не только школьники, но и сотрудники АО «ВПК „НПО машиностроения“ — активные сторонники здорового образа жизни, которые доказали, что физическая культура не знает возрастных границ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие стало еще одним подтверждением растущего интереса жителей Реутова к комплексу «Готов к труду и обороне». С каждым годом число тех, кто стремится получить знак отличия, неуклонно растет. В этот раз участники демонстрировали силу, выносливость и спортивный дух, чтобы подтвердить свою физическую подготовку и получить заслуженный результат.

Особую актуальность участие в ГТО приобретает в свете нового закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, с 2025 года все граждане, выполнившие нормы ГТО на знак отличия — золотой, серебряный или бронзовый, — смогут получить налоговый вычет до 18 тыс. рублей за один налоговый период. Обязательные условия: регистрация на портале gto.ru и медицинский допуск.

На территории Московской области действует 68 центров тестирования комплекса ГТО, где каждый желающий может пройти испытания и стать частью всероссийского движения.

Реутов уверенно поддерживает курс на здоровый и активный образ жизни. Это способствует также развитие спортивной инфраструктуры в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.