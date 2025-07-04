Более 60 спортсменов Федерации самбо Люберец выполнили нормативы ГТО

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Более 60 представителей Федерации самбо городского округа Люберцы выполнили нормы ВФСК ГТО на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Об этом рассказал руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В городском округе Люберцы культивируются порядка 50 видов спорта. Мы приглашаем спортсменов, их родителей и тренеров присоединиться к выполнению нормативов ГТО. Наша цель — сформировать сборную округа для участия в соревнованиях самого высокого уровня», — отметил Евгений Петров.

Он добавил, что свои результаты самбисты узнают уже на этой неделе. Торжественное вручение знаков отличия ГТО состоится в конце года.

«Благодарю председателя Федерации самбо округа Виктора Худякова и весь тренерский состав за организацию и проявленный интерес к ВФСК ГТО», — заключил Евгений Петров.

Всего с начала года нормы ГТО выполнили порядка 1000 жителей округа.

В Люберцах реализуются уникальные проекты: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», «Всей семьёй с ГТО», а также корпоративная лига ГТО для работников предприятий.

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