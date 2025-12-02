Более 60 медалей завоевали пловцы Щелкова на «Открытом Кубке»

В Электростали состоялся третий этап Открытого Кубка Восточного Подмосковья по плаванию и Подводному спорту. Мероприятие прошло в воскресенье, 30-го ноября, в нем приняли участие порядка 350 человек. На «Открытый Кубок» приехали спортсмены из Москвы, Московской, Ивановской, Рязанской и Владимирской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В числе участников оказались и представители плавательного центра «Нептун» из городского округа Щелково — 50 человек. Пловцы показали превосходные результаты и завоевали 66 медалей. В копилке щелковских спортсменов оказалось 24 золотых медали, 26 серебряных и 16 бронзовых.

«Спасибо педагогам Сергеевой Елене Викторовне и Щербаковой Кристине Олеговне за их мудрость и труд, и огромное спасибо родителям — ваша поддержка незаменима! Гордимся каждым из спортсменов! Впереди новые старты, желаем не останавливаться на достигнутом и продолжить победную поступь!» — прокомментировали представители плавательного центра «Нептун».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.