Более 60 гонщиков поучаствуют в турнире по квадро-мотогонкам в Люберцах

Более 60 гонщиков примут участие в открытом турнире по гонкам на квадроциклах и мотоциклах «Песочный спринт» в городском округе Люберцы. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пройдет турнир 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В предстоящую субботу (19 апреля — ред.) в Люберцы приедут лучшие гонщики из Москвы, Подмосковья, Тамбова, Липецка, Краснодара. Такой масштабный турнир проходит в городском округе впервые. Зрителей ждет интересная развлекательная программа, фуд-корт и, конечно, бешеные эмоции! Приглашаем всех на «Песочный спринт»! Поддержите участников и почувствуйте атмосферу настоящих мужских гонок!» — сказал руководитель дирекции спортивных сооружений округа Сергей Стрекаловский.

Он добавил, что соревнования пройдут в формате одиночного спринта: гонщик, показавший лучшее время, становится победителем.

Для участников подготовлена трасса на эндуро-стадионе в деревне Сосновка (координаты: 55.667541, 38.066976).

Турнир пройдет при поддержке ООО «ГК Булат» (квадросервис «Полный Привод») и квадроблогера Magwayer`а.

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