Более 500 спортсменов стали участниками фестиваля школьного спорта в Лобне

Более 500 юных спортсменов приняли участие в международном фестивале школьного спорта «Россия — Беларусь», который прошел в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В состязаниях участвовали девушки и юноши в возрасте 12–15 лет из России (включая новые регионы), Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В рамках соревновательной программы фестиваля спортсмены боролись за призовые места в мини-футболе, волейболе, баскетболе, шахматах, настольном теннисе, а также в вольной, греко-римской и женской борьбе.

Почетным гостем церемонии закрытия фестиваля стала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ, координатор партпроекта «Детский спорт» Ирина Роднина.

«Все эти соревнования состоялись благодаря поддержке партии «Единая Россия». У нас есть программа «Детский спорт», которая началась еще в 2009 году. Это и дворовый спорт, и школьный спорт, это реконструкция спортивных залов сельских школ, также идет строительство спортивных объектов», — отметила Ирина Роднина.

Первый международный фестиваль школьного спорта прошел в апреле 2013 года в Щелково. Мероприятие организовано партией «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт» и в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Фестиваль «Россия — Беларусь» проходил в Лобне (Московская область) с 13 по 15 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.