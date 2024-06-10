Более 500 пловцов вышли на старт заплыва кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье

Свыше 500 спортсменов приняли участие в стартовом подмосковном турнире по плаванию на открытой воде на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе в рамках международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции — кубок чемпионов Swimcup. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Рады приветствовать всех на очередных стартах в Подмосковье. Особо радует, что каждый старт в Московской области приносит нам новые рекорды и новые имена. На заплывах становится все больше зрителей, которые заряжаются духом соревнований и искренне поддерживают спортсменов на протяжении всего турнира», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов «Swimcup», многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​Первое место в абсолютном зачете на дистанции 1 000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из городского округа Долгопрудный. За ним финишировала мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова. Замкнул тройку лидеров общего зачета призер чемпионата России по плаванию на короткой воде Денис Гладченко.

​На дистанции 2 000 метров лучшее время показал столичный спортсмен Андрей Соколов. Второй результат на счету чемпионки России Анны Акиндеевой. И на третью ступень пьедестала в абсолютном зачете поднялся мастер спорта по водному поло, многократный призер чемпионата и Кубка России Илья Белый.

​По итогам заплыва на 4 000 метров победу отпраздновал действующий рекордсмен России на нескольких дистанциях, призер чемпионатов мира и Европы Юрий Сарамутин, опередив на одну минуту еще одного российского рекордсмена на дистанции 50 км Антона Лосева.

​В эстафете 3 по 300 метов сильнейшей командой стала «Gold Swim Masters»: Иван Токарев, Венера Акжигитова и Денис Гладченко.

​Подробнее ознакомиться с результатами соревнований можно на сайте.

​Следующий старт в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдет 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Узнать более подобную информацию и оставить заявку на участие в одном из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup: swimcup.ru.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.