Более 500 человек пробежали кросс «Царь горы» в Электростали

Традиционный осенний кросс «Царь горы» собрал более 500 участников в возрасте от 3 до 80 лет. Забеги прошли 18 октября на водоеме «Юбилейный» в Электростали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На старт вышли спортсмены из Электростали, Москвы, Ярославской и Владимирской областей, а также представители 16 городов Московской области.

Участникам предложили шесть дистанций с учетом возраста и уровня подготовки: 300, 500, 1000, 2000, 4000 и 6000 метров.

Для лыжников кросс стал проверкой физической формы и выносливости перед зимним сезоном. Для легкоатлетов этот старт обозначил завершение летнего сезона и стал возможностью подвести его итоги.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.