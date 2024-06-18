Более 500 человек поучаствовали в кубке чемпионов Swimcup по плаванию в Рузе

Первый в России Международный кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде собрал на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе более 500 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Стартово-финишная зона расположилась у берега Озернинского водохранилища на базе отдыха космонавтов в Рузе. Участники заплывов испытали свои силы на дистанциях 1000, 2000 и 5000 метров, а также в эстафете 3 по 300 м. Для самых выносливых в этом году был впервые введен новый формат — 10 км с индивидуальным сопровождением (2 круга по 5 км, лимит времени — 4 часа 30 минут).

​Основное внимание зрителей было приковано к участникам старта на 10 км. В заплыве нового формата приняли участие 19 человек. Первым к финишу удалось приплыть Игорю Трофимову с результатом 2 часа 35 минут. На втором месте с отставанием в 2 минуты и 14 секунд расположился Александр Шемяков. Замкнула призовую тройку Юлия Шрамко, она показала время 2 часа и 50 минут.

​Старт на Озернинском водохранилище не обошелся и без личных рекордов: на дистанции 1000 метров первое место заняла мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова, которая является одним из лидеров этого сезона в соревнованиях на открытой воде. Она проплыла дистанцию за 13 минут и 45 секунд, превзойдя более чем на 10 секунд свой личный рекорд. Вторую строчку в абсолютном зачете занял Евгений Канаев с результатом в 14 минут и 56 секунд, третью — Иван Пищаев, справившийся с дистанцией за 15 минут и 8 секунд.

​На дистанции 2000 метров развернулась борьба между двумя лидерами заплыва Никитой Луговым и Николаев Лытовым. В итоге на верхнюю ступень пьедестала поднялся Никита Луговой, который обогнал своего соперника всего на 4 секунды.

​В заплыве на 5000 метров первым стал Андрей Соколов с результатом в 1 час и 8 минут. Второе время показал Аркадий Выходцев — 1 час и 10 минут. На третью ступень пьедестала поднялся Владимир Викторов, чтобы доплыть до финиша ему понадобился 1 час и 12 минут.

​В эстафете 3 по 300 метров победу одержала команда «Таких берут в Космонавты». Владимир Осипов, Наталия Курдченко и Андрей Соколов преодолели три этапа за 13 минут ровно. На втором месте коллектив «Журавли team» с результатом в 13 минут и 8 секунд, на третьей строчке с отставанием в 1,5 минуты трио пловцов из команды «GSM».

​Подробнее ознакомиться с результатами соревнований можно на сайте.

​Следующие подмосковные старты в рамках кубка чемпионов Swimcup пройдут 28 июля в Мытищах, 11 августа на Пестовском водохранилище и 31 августа снова на Озернинском водохранилище. Узнать более подобную информацию и оставить заявку на участие в одном из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.