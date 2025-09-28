Более 50-ти юнармейцев Люберец выполнили нормативы ВФСК ГТО

сегодня в 20:06

Более 50-ти юнармейцев городского округа Люберцы выполнили нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Урожай» в поселке Томилино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все ребята готовы, заряжены на отличный результат, у всех хорошее настроение. Благодарен руководителю Центра тестирования ГТО Люберец Евгению Петрову за плодотворное сотрудничество», — отметил начальник штаба местного отделения «Юнармии» городского округа Люберцы Алексей Черкасов.

По итогам выполнения нормативов комплекса ребятам будут вручены бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия ВФСК ГТО.

«Мы каждый год проводим для представителей „Юнармии“ такой спортивный праздник. Благодарю Алексея Андреевича Черкасова и всю его команду за сотрудничество, проявленный интерес и развитие физической культуры и спорта на территории Люберец», — сообщил Евгений Петров.

За личный вклад в развитие военно-патриотического движения «Юнармия» Алексей Черкасов вручил Евгению Петрову почетную грамоту.

В городском округе Люберцы реализуются три уникальных проекта: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО» и «Корпоративная лига ГТО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.