Более 50 медалей взяли пловцы Серпухова на открытом первенстве

2 марта состоялось открытое первенство Раменского городского округа по подводному спорту (плаванию в ластах). Серпуховичи из спортшколы «Звезда» приехали дружной командой в количестве 68 человек и показали высокий класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

55 медалей завоевали пловцы, порадовав тренеров и родителей.

Золото выиграли: Полина Кулак, Варвара Дульнева, Екатерина Карпова, Даниил Коробков, Эрик Васильков, Тимофей Еремин, Богдан Краморов, Артем Ершов, Марк Васильков, Мария Урядченко, Евгения Путенко, Петрунин Савелий, Никита Паранин, Владислав Гудин, Контантин Голубков, Всеволод Матвеев, Никита Комиссаров.

Призерами стали: Нарышкина Полина, Колмаков Константин, Катков Егор, Федор Шалатов, Назар Карпов, Максим Ершов, Владимир Иванов, Мишель Романова-Саваренская, Ростислав Базеев, Ангелина Назарова, Полина Харитонова, Арина Авилова, Злата Захарова, Роман Хромов.

Водные виды спорта в Серпухове профессионально развиваются и пользуются успехом у жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.