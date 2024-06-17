Более 5 тыс зрителей собрал фестиваль мотофристайла в Подмосковье

Более 5 тысяч человек собрались в Дмитрове на Советской площади, чтобы посмотреть выступление команды мотофристайла FMX13 в эту субботу, 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Профессиональные спортсмены продемонстрировали жителям и гостям Дмитрова стант — сложнейшие трюки на мотоциклах, и багги — небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах.

Как напомнили в ведомстве, команда мотофристайла FMX13 была основана в 2007 году самым титулованным фристайл мотокросс райдером, уроженцем Коломны, Алексеем Колесниковым. Он является чемпионом Европы и мира по этому виду спорта, а также чемпионом России.

Этим летом в Подмосковье команда FMX13 выступит еще в Серпухове — 23 июня, в Коломне — 29 июня и в Сергиевом Посаде — 31 августа.

Вход на выступления команды мотофристайла свободный.

Мероприятие проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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