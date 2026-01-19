Более 5 тыс спортсменов примут участие в Кубке Николая Японского в Мытищах

Патриарший международный фестиваль боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» пройдет с 19 по 24 февраля 2026 года в Мытищах и Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» объединит около 5000 спортсменов из более чем 60 регионов России и 12 стран мира. В этом году мероприятие посвящено 190-летию со дня рождения святителя Николая, миссионера и просветителя.

Торжественное открытие впервые пройдет в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Соревнования по 16 дисциплинам состоятся в спортивном комплексе «Арена Мытищи» и в Москве. Участие примут взрослые и юные спортсмены от 10 лет.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, встречи с известными спортсменами, выставки, круглые столы и пресс-конференции. Турнир способствует развитию детско-юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни и укреплению дружбы между народами. Организатором выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке Госдумы РФ, министерства спорта РФ, правительства Московской области и Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта.

Турнир проводится в Подмосковье с 2011 года и с 2022 года имеет статус Патриаршего фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.