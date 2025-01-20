Более 40 медалей завоевали лыткаринские каратисты на соревнованиях

Первые соревнования в 2025 году состоялись для юных лыткаринских спортсменов в городе Солнечногорске. 19 января на открытом турнире города по всестилевому каратэ собрались около 200 человек, в том числе и представители спортивного клуба «Лидер Хен-О» под руководством тренера Игоря Шурмистова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам турнира воспитанники лыткаринские каратисты завоевали более 40 медалей, причем большая часть из них это золотые.

«Данные старты показали, что все наши спортсмены находятся в отличной форме и готовы бороться за медали на предстоящих соревнованиях. Поздравляем ребят с удачным началом 2025 года! Не останавливаемся, набираем ход, только вперёд», — отметил тренер клуба карате «Лидер Хен-О» Игорь Шурмистов.

Отметим, что за 2024 год воспитанники спортивного клуба «Лидер Хен-О» завоевали 220 медалей: 80 золотых, 70 серебряных и 70 бронзовых.

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